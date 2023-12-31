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Türkiye
AA 31.12.2023 17:55

Ilgaz'da yılbaşı hareketliliği

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz'da yılbaşı hareketliliği

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunan kayak merkezi, Çankırı ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.

Merkeze gelen ziyaretçiler, snowboard, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

Ziyaretçilerden Yıldıray Taş, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çok keyifli ve güzel aktiviteler yapılacak bir yer olduğunu söyledi.

Kayak merkezine tur ile geldiğini kaydeden Taş, "Bugün yılbaşı. Yılbaşını da burada geçirmeyi düşünüyoruz. Özellikle teleferik çok keyifliydi. Her sene yılbaşında burada oluyorum ve olmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Orhangazi Civil de Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin, kış turizminde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Bu sene kar çok kaliteli. Doğası ve havası çok güzel. Tüm kayakseverleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

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Çankırı Ilgaz Dağı Kar Yağışı Kastamonu Kış Sporları
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