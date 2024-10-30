Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2024 14:29

İkizcetepeler Barajı kuraklık uyarısı veriyor

Balıkesir'de kent merkezinin içme ve kullanma suyunu sağlayan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 12'ye geriledi.

İkizcetepeler Barajı kuraklık uyarısı veriyor

Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan, yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.

İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve normalde su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yaz aylarında görünür hale geliyor.

İkizcetepeler Barajı kuraklık uyarısı veriyor

Bir yıl önce de yüzde 14 seviyelerine gerileyen barajın su seviyesinin bugünlerde yüzde 12,85'e kadar düşmesiyle zeminde yer yer oluşan çatlaklar, toprağın üzerinde kalan kayıklar, geniş alanlar arasında ince ip gibi akan su, kuraklık uyarısını gözler önüne serdi. Barajın son durumu dronla görüntülendi.

İkizcetepeler Barajı kuraklık uyarısı veriyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) verilerine göre, Gönen ilçesi sınırlarında bulunan, içme suyu ile tarımsal sulamada da kullanılan Gönen Barajı'nın seviyesinin de yüzde 19,98'e gerilediği görüldü.

ETİKETLER
Balıkesir Barajlar Kuraklık
Sıradaki Haber
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
15:43
Milli Savunma Bakanı Güler Katar'da
15:51
Trabzon'da 9 ayda 1 milyon 164 bin 137 turist konakladı
15:45
İş gücü piyasasının ikiz dönüşüm sürecine uyumu sağlanacak
15:37
Bozkurt'ta TOKİ konutlarının kurası çekildi
15:38
Yıl sonunda 59,6 milyar dolar turizm geliri bekleniyor
Bozkurt'ta TOKİ konutlarının kurası çekildi
Bozkurt'ta TOKİ konutlarının kurası çekildi
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ