Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz gecesi, E5 üzerindeki metrobüs hattında yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler, halkın darbe girişiminin ilk saatlerinde ve sonrasında neler yaşadığını gözler önüne seriyor.

Metrobüs hattının Anadolu Yakası'ndaki ilk durağı olan Söğütlüçeşme'de akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde park halindeki metrobüslerden detaylar yer alıyor. Metrobüs durağı bir süre sonra boşaltılıyor ve seferler tamamen durduruluyor.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile köprüye doğru yürüyüşe geçiyor.

Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyüşe geçen vatandaşların görüntüleri, Fikirtepe metrobüs durağındaki kameralarca da kaydediliyor.

Metrobüsün Uzunçayır durağına ait görüntülerde, bir tırın E5’i kapatmasının ardından, buradaki metrobüs hattına halkın ellerinde bayraklarla girdiği anlar görülüyor.

Darbe girişiminin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısını dikkate alan vatandaşların, Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar Acıbadem metrobüs hattındaki güvenlik kameralarına yansıyor.

Vatandaşlar ellerinde büyük Türk Bayrağı ile kalabalık bir grup halinde Acıbadem metrobüs hattından köprüye doğru ilerliyor.

Metrobüsün Boğaziçi Köprüsü durağında ise vatandaşların metrobüs içinde beklediği görüntüler yer alıyor. Vatandaşlar bir süre sonra metrobüslerle duraktan ayrılıyor.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde ise burada yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, vatandaşların otomobilleriyle tel örgülerden yan şeride geçişi yer alıyor. Bazı vatandaşların da araçlarından inerek ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor.

Cevizlibağ metrobüs durağında ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından seferler durduruluyor.

İncirli metrobüs durağında devam eden sefer ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından güvenlik amacıyla bir polis tarafından durduruluyor. Vatandaşlar İncirli metrobüs durağında bir süre bekledikten sonra turnikelerden geçerek duraktan ayrılıyor.

Beylikdüzü son durakta metrobüsler ve metrobüs şoförleri çıkış hazırlığı yapmak için bekliyor.

Köprünün kana bulandığı anlar...

Boğaziçi Köprüsü'nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, darbeci askerlerin attığı bomba sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.

Görüntülerde, metrobüsten inen vatandaşların telefonlarına sarılarak duruma ilişkin bilgi almaya çalıştığı görülüyor.

Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Daha sonra sedye ile ağır yaralı vatandaşlar, kana bulanan duraktan götürülüyor.

Darbe girişiminin kontrol altına alınmasının ardından, köprüdeki uzun araç yoğunluğu ve insan kalabalığı dikkati çekiyor. Metrobüslerin duraklara sevk edilmesinin ardından, köprü ulaşıma açılıyor.

Halk İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde darbecilere direndi

Tuzla Orhanlı gişelerinde yaşanan olaylar sırasında çekilen ve AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbeci hainlere karşı direnen vatandaşların hainleri püskürtmek için geri adım atmadan mücadele ettikleri görülüyor.

Kalkışma haberini aldıktan sonra canları pahası otobana çıkan vatandaşların darbecileri kara yolunda hareket etmesini engellediği anları içeren görüntülerde vatan hainleri, direnen halkı yaylım ateşine tutuyor.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, duyulan silah sesleri ve patlamalara rağmen bulundukları yeri terk etmeyen vatandaşlar, buna karşılık otoban bariyerlerine siper alarak tekbir getiriyor.

Tarihi direnişte yer alan vatandaşlar, birbirlerini darbeci askerlerin nereden ateş ettiklerine dair uyarıyor.

Bu sırada yaralananlar olduğu da geçen diyaloglardan anlaşılıyor.

"Kolu koptu, araba getirin"

"Yaralı var" seslerinin duyulduğu olaylar sırasında "kolu koptu, araba getirin" feryatları işitiliyor.

Görüntülerde, bir kişinin, "bunların hepsini yayınlayacağım, sivillere sıkıyorlar, yaralananlar, kolu kopanlar var" diyerek darbecilere tepki gösterdiği duyuluyor.

Vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları da darbeci hainlerin gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Bir kişinin, "Askerimiz bize kurşun sıkıyor. Nereye sıkıyor bunlar? Mermiler hemen arkamızdaki duvara isabet ediyor." sözleri de dehşet anlarını ve gözü dönmüş hainlerin sivilleri hedef aldığı anları tekrar yaşatıyor.

Kısa bir sessizliğin arkasından seri halde silah atışları duyuluyor. Ancak vatandaşların yağmur gibi yağan mermiler karşısında yılmadan bedenlerini kurşunlara siper ettikleri görülüyor.

"Devletimiz için canımız feda"

Görüntülerin sahibi İsa Paşaalioğlu, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının hemen sonrasında Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nden çok sayıda kişiyle araçlarla havalimanına gitmek üzere hareket ettiklerini ifade etti.

Orhanlı gişelerine geldiklerinde bir polis otosunun kendilerini durdurduğunu belirten Paşaalioğlu, polislere havalimanına gitmek istediklerini söylediklerinde "Gidecekseniz araçlarınızı yolda bırakın. Darbeciler geçemesin. Siz yaya olarak gitmeye çalışın" karşılığını aldıklarını aktardı.

Araçların anahtarlarını da polislere vererek yürümeye başladıklarını ifade eden Paşaalioğlu, şöyle konuştu:

"Uzaktan bir keskin nişancının uzun namlulu silahla ateş ederek polisimizi şehit etmesini gördüm. Orhanlı gişeleri darbeci, hainler tarafından tutulmuştu. Ben de sivillerin üzerine ateş eden hainleri kayıt altına almaya başladım. Bu sırada hemen yanımda vurulan bir vatandaşın kolu koptu. Darbeciler milletimizin direnişiyle bastırıldı. Gişelerde 50 kişilik bir hain grup vardı. Ancak bölgenin yakınında FETÖ'ye ait bir okulda da darbeci askerlerin beklediğini duydum. Çünkü bir otobüs gelen askerler derdest edildikten sonra daha sonra 5-6 otobüse bindirilerek götürüldü. Allah bir daha yaşatmasın. Devletimiz için her zaman canımız fedadır."

"Evlatlar vatanın elden gitmesine dayanamaz"

Görüntülerde "kolu koptu" diye vatandaşların feryat ettiği 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan da aradan geçen 3 yıla rağmen hainlerin darbe girişiminde bulunduğu gece kolunu kaybetmenin pişmanlığını hiç yaşamadığını dile getirdi.

"O günkü duygularımız neyse bugün de aynı duyguları yaşıyoruz." diyen Civan, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan vatanımızın ve milletimizin bekasıdır. Benzer bir olay olsa yine aynı duygularla sokaklara çıkar canımızı, kolumuzu, bacağımızı yine veririz. Annemi darbe girişiminden sonra kaybettim. Bana bakar hüzünlenirdi. Ölmeden önceki saatlerinde bile gözü benim kolumdaydı. Anneler evlatlarına dayanamaz ancak aynı şekilde evlatlar da bu vatanın elden gitmesine dayanamaz."

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişeler ve Sultanbeyli mevkisinde biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 57 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, heyet ayrıca "kasten öldürme" suçundan 3 sanığın da beşer kez, bir sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA