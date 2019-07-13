Abdullah Enes isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Biz neden ağaç dikme bayramı ilan etmiyoruz" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Çok sayıda beğeni alan bu paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duyarsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız. https://t.co/UPbMmuOyFQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 12 Temmuz 2019

Çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, en kısa sürede uygun bir günün "Ağaç Dikme Bayramı"olarak ilan edilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Pakdemirli, "Bu bayram, ülkemizin geleceğine armağan edilen en değerli bayramlardan biri olacak." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatları alınmıştır. En kısa sürede uygun bir günün “Ağaç Dikme Bayramı” olarak ilan edilmesi için çalışmalara başlıyoruz. Bu bayram, ülkemizin geleceğine armağan edilen en değerli bayramlardan biri olacak. pic.twitter.com/9fTmjddBMN — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 13 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber