Türkiye

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00 - Son Güncelleme 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren ilk seferini yapmak üzere Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazısı bulunan tren, ilk seferini İstanbul'a gerçekleştirmek üzere 411 yolcusuyla Ankara Yüksel Hızlı Tren garından yola çıktı. Trene binmek için perona gelen yolcular, 15 Temmuz anısına giydirilen treni gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı. Özçekim yapan yolcular, ilk sefere katılacakları için büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.