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Türkiye
AA 23.06.2024 11:51

Iğdır'daki Üçkaya Gölü turizme kazandırılacak

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün turizme kazandırılması için Valilik tarafından çalışma başlatıldı. Kamp ve doğa yürüyüş alanları, bungalov evler, tırmanış duvarlarının yapılacağı bölgeye daha fazla turist çekilmesi ve kentin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Iğdır'daki Üçkaya Gölü turizme kazandırılacak
[Fotograf: AA]

Etrafındaki meyve ağaçları, sazlıklar ve doğal bitki örtüsüyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan göl, yaklaşık 1500 rakımda bulunuyor.

Valilik, Tuzluca Kaymakamlığı ve Üçkaya Köyü Derneğince 11 bin metrekarelik alanı kapsayan gölün turizme kazandırılması için çalışma yürütülecek.

Kamp ve doğa yürüyüş alanları, bungalov evler, tırmanış duvarlarının yapılacağı bölgeye daha fazla turist çekilmesi ve kentin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Iğdır'daki Üçkaya Gölü turizme kazandırılacak

Vali Ercan Turan, Üçkaya'nın doğal ve kültürel zenginliğe sahip köylerden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin potansiyelini ön plana çıkarmayı misyon edindiklerini dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Üçkaya köyünde inanılmaz doğal güzellik ve muazzam doğal bir gölümüz var. Su kaynaklarımız var. Hemen yakınında Buruksu köyümüz var, derelerimiz var, kirlenmemiş, bakir bir doğamız var. Biz bu doğayı korumak, sürdürülebilir kalkınma için de buraları turizme açmak istiyoruz. Gölün yanındaki Turan Tepesi'ne seyir terasları oluşturacağız. İl Özel İdaremiz ile kamp alanları oluşturacağız. Bunu köylülerimizle ortaklaşa bir planlama dahilinde yapacağız. Burada turizm master planıyla bir destinasyon noktası oluşturmayı düşünüyoruz."

Iğdır'daki Üçkaya Gölü turizme kazandırılacak

Turan, kampçılık ve doğa yürüyüşü açısından Üçkaya Gölü'nün bulunmaz bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Karşıdaki dağlar eski yerleşim alanları, tarihi yerler, buralarda tırmanma alanları oluşturacağız. Kamp alanı açısından da su kaynağı sıkıntısı yok, köylümüz de çok üretken. Gayretle gece gündüz çalışacağız, ilimizi kalkındırmak için uğraşacağız." dedi.

Üçkaya Gölü'nün turizme kazandırılmasının, kentin ekonomisine de önemli katkı sunacağını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Buradaki gölümüz tabiat harikası, sazlıklar oluşmuş. Bu gölün birçok özelliği var. İçinde 35 yüzen ada var. Bu özelliklerini ön plana çıkarmamız lazım. Tüm Türkiye'ye tanıtmamız lazım, birçok insanın gelip bunları görmesi lazım. Biz bunu duyuracağız ama bunun için hızla altyapımızı iyileştirmemiz lazım. Altyapımızı iyileştirir iyileştirmez tanıtım çalışmalarını başlatacağız. Biz buranın Iğdır'ın ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

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