Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehit askere Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Kaynak: TRT Haber