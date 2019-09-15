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Iğdır'da bir yıl önce kaza sonucu yaralanan asker şehit düştü15 Eylül 2019 Pazar 07:47 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 07:50
Iğdır'da devriye görevi sırasında kaza sonucu yaralanan ve tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.
September 15, 2019
Açıklamada, şehit askere Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.
Kaynak: TRT Haber
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