Türkiye
Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı10 Ocak 2020 Cuma 21:27 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 21:30
Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Iğdır'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar arasında polis, asker, gümrük memuru, doktor, öğretmen ve kamu kurumlarından ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ığdır FETÖ operasyonu gözaltı