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Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin lira ceza10 Ocak 2020 Cuma 21:23 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 21:25
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, kaçak avcılık yapan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Isparta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy köyü Ece mevkii ile Yeşilköy Karakilise mevkiinde kafesle tuzak kurarak, ardıç, bıldırcın kuşları ve dağ keçisi avlayan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen 6 av tüfeği, 23 kafes ve avlanmış bir dağ keçisine el konularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 8 kişiye, 40 bin 644 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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