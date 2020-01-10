Isparta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy köyü Ece mevkii ile Yeşilköy Karakilise mevkiinde kafesle tuzak kurarak, ardıç, bıldırcın kuşları ve dağ keçisi avlayan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 6 av tüfeği, 23 kafes ve avlanmış bir dağ keçisine el konularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 8 kişiye, 40 bin 644 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA