Sofralar kuruldu, sohbetler edildi... İstanbullular, iftar için Sultanahmet Meydanı'nda buluştu.

Ailesiyle birlikte iftar yapmak için Sultanahmet Meydanı'nı tercih eden bir vatandaş, "Açık havaya gelmek çok daha farklı. Ramazan burada çok daha güzel geçiyor. Özellikle ailenle güzel bir yere gelmek, Sultanahmet Meydanı'na gelmek çok daha güzel bir duygu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Pandemi süreci boyunca hep evdeydik. Dışarıya çok çıkamadık. Hava değişikliği olur diyerek buraya geldik" açıklamasını yaptı.

İftar saatini beklediler

Kimi yemeklerini evlerinden getirdi. Kimi de çevredeki esnaftan aldı. Pek çok kişi Sultanahmet Meydanı'nda iftar saatinin gelmesini bekledi.

"Kısmet olursa orucumuzu burada açıp eve döneceğiz. Her şey çok güzel. Buranın atmosferi de çok iyi."

Okunan ezanla birlikte, meydanı dolduran vatandaşlar oruçlarını açtı.