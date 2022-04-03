Necdet Terencioğlu'nun kullandığı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çeltiközü köyü yakınlarında refüje çarparak karşı şeride geçti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Arife Erzurum, Sebile Terencioğlu ve Ayşe Kırca yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Ayşe Kırca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.