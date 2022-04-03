İç Anadolu'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İç Anadolu Bölgesi'nin birçok kentinde fırtına etkili oldu. Yozgat'ta rüzgarın şiddetine dayanamayan bir binanın çatısı, park halindeki araçların üzerine uçtu. Çorum'da da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Rüzgar şiddetini arttırdı, önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntülerin adresi Yozgat...
Şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü, 6 araçta hasar oluştu.
Olay anını anlatan esnaf, "Ben dükkanda duruyordum. Şiddetli rüzgar bizim bulunduğumuz binanın çatısını olduğu gibi yere indirdi. Bizim dükkanımızın bacası da zarar gördü" dedi.
Çorum'da ağaçlar devrildi
Çorum'da da fırtına etkiliydi. Rüzgar nedeniyle yol kenarındaki çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Bu görüntüler de Ankara'dan.... Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki iki aracın üzerine düştü.
Etlik Caddesi'nde de yol karındaki ağacın yola devrilmesi sonucu trafik geçici olarak durdu.
Ankara'nın Haymana ilçesinde rüzgar şiddetini artırdı. Bazı binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çöp kutuları rüzgarın şiddetinden yollara savruldu.
Kırıkkale'de de fırtına sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı karşı evin bahçesinde uçtu.
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