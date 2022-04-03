Rüzgar şiddetini arttırdı, önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntülerin adresi Yozgat...

Şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü, 6 araçta hasar oluştu.

Olay anını anlatan esnaf, "Ben dükkanda duruyordum. Şiddetli rüzgar bizim bulunduğumuz binanın çatısını olduğu gibi yere indirdi. Bizim dükkanımızın bacası da zarar gördü" dedi.

Çorum'da ağaçlar devrildi

Çorum'da da fırtına etkiliydi. Rüzgar nedeniyle yol kenarındaki çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bu görüntüler de Ankara'dan.... Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Etlik Caddesi'nde de yol karındaki ağacın yola devrilmesi sonucu trafik geçici olarak durdu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde rüzgar şiddetini artırdı. Bazı binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çöp kutuları rüzgarın şiddetinden yollara savruldu.

Kırıkkale'de de fırtına sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı karşı evin bahçesinde uçtu.