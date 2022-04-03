Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa idaresindeki otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş ve Abdulkerim Akraa yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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