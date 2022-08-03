Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ayaktaki yolcu tutuntuğu demirle birlikte yere düşerken diğer yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Araçlarda hasar meydana gelirken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Yaşar Aydın, ''Önde minibüs arkada otobüs geliyordu. Otobüsün camı patladı tabi, minibüsün camı da patladı. Plaka bir yana cam bir yana derken bu sefer de minibüsçü bağırmaya başladı. Ne oluyor dedim koştum geldim bir baktım adamlar birbirleriyle tartıştılar, polis çağırdılar'' dedi.