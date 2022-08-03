Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı: O anlar minibüsün kamerasına yansıdı
Pendik'te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ayaktaki yolcu tutuntuğu demirle birlikte yere düşerken diğer yolcular korku dolu anlar yaşadı.
Araçlarda hasar meydana gelirken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı gören Yaşar Aydın, ''Önde minibüs arkada otobüs geliyordu. Otobüsün camı patladı tabi, minibüsün camı da patladı. Plaka bir yana cam bir yana derken bu sefer de minibüsçü bağırmaya başladı. Ne oluyor dedim koştum geldim bir baktım adamlar birbirleriyle tartıştılar, polis çağırdılar'' dedi.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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