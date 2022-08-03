Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da tarihi surlara zarar verdiler
12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen İstanbul’un sur kapılarından biri olan Belgrad Kapısı'nın son aylardaki hali içler acısı. Kapının çevresindeki surlara çıkan bazı kişiler yaktıkları ateşlerle, bıraktıkları çöplerle ve yazdıkları yazılarla, tarihi yapıya ciddi zarar veriyor.
12. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi kapı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1521’de Belgrad’ı fethetmesinden sonra, oradan gelenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle bu adı aldı.
Belgradkapı, İstanbul'da Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri arasında bulunan tarihi kapılardan bir tanesi. Kapının çevresinde bulunan surlar buraya gelen bazı kişiler tarafından ciddi zarar görüyor.
Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor
Surların üstüne çıkan bazı merdivenler, geçişleri engellemek için demirlerle kapatılsa da, bazılarında demir bulunmuyor.
Tarihi yapıya zarar veren kişilere tepki gösterenler, bir an önce önlem alınmasını istiyor.
Etiketler: İstanbul Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Antalya'da ağaç altında bebek bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz