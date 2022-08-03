12. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi kapı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1521’de Belgrad’ı fethetmesinden sonra, oradan gelenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle bu adı aldı.

Belgradkapı, İstanbul'da Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri arasında bulunan tarihi kapılardan bir tanesi. Kapının çevresinde bulunan surlar buraya gelen bazı kişiler tarafından ciddi zarar görüyor.

Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Surların üstüne çıkan bazı merdivenler, geçişleri engellemek için demirlerle kapatılsa da, bazılarında demir bulunmuyor.

Tarihi yapıya zarar veren kişilere tepki gösterenler, bir an önce önlem alınmasını istiyor.