Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: TRT Haber