Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'dan sefer iptali

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri, (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy arasından yapılan seferlere ilişkin duyuru yapıldı. İDO resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz, olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA, İHA