Osman Taşdelen'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Durdali Uslu yönetimindeki otomobil D-400 karayolu Belen mevkisinde çarpıştı.

Kaza yapan otomobillere Alper Gökoğlu'nun kullandığı otomobil ile Adnan Ballı'nın idaresindeki otomobil de çarptı.

Araç sürücüleri ile yanlarında bulunan Hasan Hüseyin Gökoğlu, Esra Karabulut ve Ramazan Özkan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İlçedeki özel bir hastanede tedaviye alınan 29 yaşındaki Esra Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA