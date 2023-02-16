İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere Adnan Menderes hızlı feribotu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığı koordinasyonunda AFAD yardımlarını bölgeye ulaştırmak üzere 9 Şubat'ta İstanbul İDO Yenikapı Terminali’nden yola çıktı ve 11 Şubat Cumartesi akşamı Mersin Limanı’na ulaştı.

AFAD ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere taşınan 3 karavan, 2 çekici, 2 mobil büfe aracı, büyük ve küçük jeneratörler, pompalar, 320 ton içme suyu, battaniye, maske, yetişkin ve çocuk kıyafetleri gibi çeşitli yardım malzeme ve araçları, Mersin Limanı’nda yetkililere teslim edildi.

İkmal ve hazırlıkları tamamlanan feribot, 12 Şubat'ta Mersin Limanı’ndan ayrılarak İskenderun Limanı’na hareket etti.

İskenderun Limanı’ndan 636 depremzedeyi alan feribot, Alanya, Antalya ve Çeşme Limanlarına uğrayarak her limanda yolcularının bir kısmını bıraktı ve 14 Şubat gecesi kalan yolcularıyla İDO Yenikapı Terminali’ne ulaştı.