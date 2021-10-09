Erciyes Ekspresi, Kayseri'den Niğde'ye oradan Ulukışla ve Pozantı üzerinden Adana'ya gidiyor.

Tren yol boyunca 27 istasyona uğruyor.

Eşsiz manzaralı tren seferi

Kayseri-Adana arası kara yolu ile 3 saat sürüyor.

Trenle bu yolculuk daha uzun sürse de, Toros Dağları'nın arasından unutulmaz bir seyahat yaşatıyor.

Köylerin içinden geçen tren, yolcularını aldıktan sonra yeşil vadilere doğru yol alıyor.

Cam kenarında yerini alan yolcular pencereden akıp giden o muhteşem Anadolu manzarasını seyrediyor.

Güzergah boyunca 38 tünel var

Erciyes Ekspresi'nin güzergahında 38 tünel bulunuyor.

Ve yolun en özel yapılarından biri olan ''Varda Köprüsü'...

Tren, lokomotifi ve vagonlarıyla tek bir çizgi halinde eşsiz manzaranın içinden geçip gidiyor.

İç Anadolu'dan Akdeniz'e..

Toroslardan geçerken Gülek Boğazı'nın güzelliği yolcuları büyülüyor.

Kayseri'den başlanılan yolculuk yaklaşık 6 saat sonra Adana'da son buldu.

Erciyes Ekspresi her gün Kayseri-Adana arasında karşılıklı birer sefer yapıyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan-Erdinç Kızılgedik