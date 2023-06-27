Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.06.2023 23:02

İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Feshane’de açtığı sergiye yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, düzenledikleri basın açıklaması ile sergiye yönelik itirazlarını dile getirdi.

Eyüpsultan'da bulunan tarihi Feshane binası, İBB’nin restorasyonu sonrası 'Art İstanbul Feshane' adıyla yeniden hizmete alındı. Feshane’nin açılışı ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiyle yapıldı.

Ancak sergide, Türk aile yapısını tehdit eden sapkın LGBT'nin propagandası yapıldığı öne sürülüyor. Sergiyi protesto eden çok sayıda STK, Feshane'de basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan, sergide pagan ritüelleri, çıplaklık içeren fotoğraflar, polis düşmanlığı yapan fotoğraflar, LGBT propagandası ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini söyledi.

"Türkiye'nin tamamından mesajlar alıyoruz"

Bir tepki de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den geldi. Köken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yönetimle de orayı gezerken inşaat esnasında gezerken onlar da Tasavvuf Müzesi olarak devam edeceğini söylemişti bize. Tasavvuf Müzesi olarak devam etmesi çok daha elzemdi. Çünkü Eyüpsultan burası. Eyüpsultan'a beş yüz metrelik mesafede böyle bir olayın olması birazcık üzüntü verici bir konu."

Deniz Köken, sergiye yönelik itirazların sadece İstanbullular ile sınırlı kalmadığını belirtti.

"Sadece Eyüpsultan'dan değil İstanbul'un ve Türkiye'nin tamamından mesajlar alıyoruz. Zaten bir hafta böyle bir yoğunluğun içindeyiz. Biz görüşmelerimizi sürdürdük. Belki bu esnada bu tepkilerle, bu işten vazgeçilir gibi bir düşünceye kapıldık biz de. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı."

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ankara-Nallıhan kara yolu kısmen hizmete girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
00:45
Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak
00:43
Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
00:41
Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi
00:15
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
00:12
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ