İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi

Eyüpsultan'da bulunan tarihi Feshane binası, İBB’nin restorasyonu sonrası 'Art İstanbul Feshane' adıyla yeniden hizmete alındı. Feshane’nin açılışı ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiyle yapıldı.

Ancak sergide, Türk aile yapısını tehdit eden sapkın LGBT'nin propagandası yapıldığı öne sürülüyor. Sergiyi protesto eden çok sayıda STK, Feshane'de basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan, sergide pagan ritüelleri, çıplaklık içeren fotoğraflar, polis düşmanlığı yapan fotoğraflar, LGBT propagandası ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini söyledi.

"Türkiye'nin tamamından mesajlar alıyoruz"

Bir tepki de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den geldi. Köken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yönetimle de orayı gezerken inşaat esnasında gezerken onlar da Tasavvuf Müzesi olarak devam edeceğini söylemişti bize. Tasavvuf Müzesi olarak devam etmesi çok daha elzemdi. Çünkü Eyüpsultan burası. Eyüpsultan'a beş yüz metrelik mesafede böyle bir olayın olması birazcık üzüntü verici bir konu."

Deniz Köken, sergiye yönelik itirazların sadece İstanbullular ile sınırlı kalmadığını belirtti.

"Sadece Eyüpsultan'dan değil İstanbul'un ve Türkiye'nin tamamından mesajlar alıyoruz. Zaten bir hafta böyle bir yoğunluğun içindeyiz. Biz görüşmelerimizi sürdürdük. Belki bu esnada bu tepkilerle, bu işten vazgeçilir gibi bir düşünceye kapıldık biz de. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı."