Yükselen sebze meyve fiyatlarını aşağı çekmek için ilk somut adım İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından atıldı.

İki dönümlük serada topraksız tarım uygulamasına başlandı. Burada üretilen ürünler kısa süre sonra doğrudan halka satılacak.

Belediyenin Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesindeki 2 dönümlük serada halihazırda üretim devam ediyor.

Hedef 40 ton üretim

Topraksız tarım serasında domateste geleneksel tarım uygulamasının 4 katı ürün elde edilebiliyor.

Hedef sadece bu serada 40 tonun üzerinde üretim yapabilmek.

Daha doğal, daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünü elde etmek için çalışma yürüttüklerini anlatan seranın sorumlusu Yusuf Akbilek, "Bu sunmuş olduğumuz ürünlerin devamlılığını daha fazla serayla, halkımıza uygun fiyatlı hatta iş istihdamını da arttıracak şekilde bir sistemle çoğaltmayı planlıyoruz" dedi.

Zirai ilaç kullanılmayan sera, dış koşullara bağlı sıkıntılardan da etkilenmiyor. Bunun yanı sıra Topraksız olarak üretim yapıldığı için toprak patojenlerinden kaynaklanan olumsuzluklar yaşanmıyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Musa Toprak