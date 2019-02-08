Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürünün AR-GE'sinden pazarlamasına kadar geçen süreçlerin önemine değinerek şöyle dedi:

"Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz." dedi.

Kaynak: AA