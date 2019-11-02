Türkiye
Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı02 Kasım 2019 Cumartesi 05:17 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 05:21
Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hayri Kekeç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi.
Göksun istikametine giden Hayri Kekeç yönetimindeki kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine çarptı. Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA