Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Hudut kartalları 4'ü terörist 6 kişiyi yakaladı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 4'ünün terör örgütlerine mensup kişiler olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
Etiketler: Yunanistan Suriye Milli Savunma Bakanlığı FETÖ PKK/KCK
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