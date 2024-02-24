Hudut Kartalları 3'ü FETÖ üyesi 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hudut kartalları tarafından Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2024
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QpzW37yWn7