Hudut Kartalları 3'ü FETÖ üyesi 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hudut kartalları tarafından Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."