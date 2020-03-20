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Hudut birliklerinde koronavirüs önlemi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini bildirdi.
Milli SAvunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak amacıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiği belirtildi.
Açıklamada personelin koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiği kaydedildi.
Etiketler: hudut birlikleri koronavirüs salgın kovid-19Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:14
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