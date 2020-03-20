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4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişi sırasında komandoların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonların süreceği ifade edildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/h5LHZdUqgY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020
Etiketler: son dakika PKK terörist msbSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:41
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