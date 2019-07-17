Türkiye
Hrant Dink davasında 3 sanık hakkında karar
17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:24
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
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