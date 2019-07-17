Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında pazartesi günü yaşanan olayda Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit oldu.

Ayaz ve Nupelda kardeşler, dün yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Ayaz ile astsubay Selim'in yolları şehit olmadan önce kesişmiş

Kardeşlerin PKK'lı teröristlerin bombalarıyla şehit olması tüm Türkiye'yi ağlatırken, Ayaz'ın, 18 Nisan 2017'de Pülümür’de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden biri olan astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada 'Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de Şehit! Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş' mesajlarıyla paylaşıldı.

"O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir kez daha yıktı"

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesi, oğullarının kucağında fotoğrafı bulunan ve uzun süredir ulaşmak istedikleri çocuğun, terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu olduğunu öğrenince bir kez daha acıya boğuldu.

"Beni bir kez daha yıktı"

Anne Mine Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güloğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği olay üzerine kendisini arayan kardeşinden, Ayaz'ın, şehit oğlu Selim ile fotoğrafının bulunduğunu öğrendiğini aktardı.

"Ben ilk başta ihtimal vermedim, sonra araştırdık, Ayaz olduğunu teyit edince bir kez daha yıkıldık, aynı acıyı tekrar yaşadık" diyen Karaman, "İnşallah cennette kavuştuklarına inanıyoruz. Onunla teselli buluyoruz. Sözün bittiği yer, bu çok büyük tesadüf." ifadelerini kullandı.

Oğlunun şehit olmadan önce sık sık kendisine fotoğraflar gönderdiğini, Ayaz'ı kucağına aldığı fotoğrafı gönderdiğinde de çok beğendiğini anlatan Karaman, "Gittiği yerde çekildiği fotoğrafları bana gönderiyordu. Ayaz ile çekildiği fotoğrafı da öyle göndermiştir. Fotoğrafı görünce ikisinin mutluluğu dikkatimi çekmişti. Hatta o zaman 'bu çocuğa ulaşsak, ona burs, yardım falan yapsak' demiştim. Diğer oğlum da 'anne nereden bulacağız, kim bilir nerede çekilmiştir o fotoğraf' demişti. Sonra öylece kaldı. Böyle olması acı bir tesadüf oldu. Bu şekilde o çocuğa kavuşmak beni bir kez daha yıktı." diye konuştu.

Güloğlu ailesine taziyelerini ileten Karaman, Ovacık'ta oğlunun adını taşıyan parkın girişindeki tabelada şehit ile Ayaz'ın fotoğrafının bulunduğunu dile getirdi. Karaman, "Şehit annesi olarak onlara sabır diliyorum. Allah'ın izniyle onlar şehadete yürüdü. Terörü lanetliyoruz. Allah onlara fırsat vermesin. Benim yavrum yıllarca mücadele etti. 'Oğlum çok uğraşıyorsun, sen mi temizleyeceksin oraları' diyordum. O da bana 'Anne biter mi? Bu bizim görevimiz, yapmak zorundayız. Bu vatan için değer' diyordu. Orada da şehadete yürüdü." dedi.

Baba Hasan Karaman da Güloğlu kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri izlerken derinden üzüldüklerini söyledi.

"Sonra Selim'in fotoğrafı aklımıza geldi. Araştırdık, arkadaşlarına sorduk. Maalesef fotoğraftaki çocuğun Ayaz olduğunu anladık" diyen Karaman, "O iki yavrumuza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Onlar da bir kuş gibi cennete uçtu gitti. Gerçekten büyük bir acı yaşadık. Biz bugün bu topraklarda hür ve özgür yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Son yıllarda yürütülen terörle mücadele çalışmalarına işaret eden ve Güloğlu ailesine başsağlığı dileyen Karaman, "Dayanılması zor bir acı ama o kadar da büyük bir gururu var. Rabbim ailesine sabır versin. Şehitlerimiz eksik olmayacak. Bu ülkede yaşamanın bedelini ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, DHA