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Türkiye
AA 14.04.2025 13:00

Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin lira ceza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.

Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşı Mahallesi'nde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetki belgesiz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.İ. ve G.İ'nin ikametlerine düzenlediği operasyonda 52 Hint horozu, burada satışı yapılan 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirdi.

Kabahatler Kanunu uyarınca 31 kişiye 286 bin 657 lira, M.İ'ye ise 129 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

Horozlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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