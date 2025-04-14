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Türkiye
AA 14.04.2025 11:54

Nisan'da yoğun kar 312 yolu ulaşıma kapattı

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 312 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nisan'da yoğun kar 312 yolu ulaşıma kapattı

Nisan ayının yarısına gelmemize rağmen bazı bölgeler hala kara kışın etkisi altında. Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzurum

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bitlis

Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kardan dolayı kent beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiğini belirten Kurtkan, köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde kar nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımda biriken karı temizledi.

Hakkari

Kentte etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde de kar yağışı başladı. Vatandaşlar, nisanda yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

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