Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü Fatih Süleyman Demir'in kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan Yıldız olay yerinde, Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Yaralı Fatih Süleyman Demir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otoyolda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 5 araç birbirine girdi.

Gümüşova Rampaları bölgesinin İstanbul yönündeki kazada, Mustafa Topçu'nun kullandığı TIR ile Karayolları'na ait yol çizgi aracı ve bir otomobil çarpıştı.

Kazaya daha sonra Halim Kaynarca'nın kullandığı yolcu otobüsü ile soda yüklü bir tanker de karıştı.

Yolcu bulunmayan otobüs ile soda yüklü tanker, yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada, otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Vehbi Yılmaz'ın kullandığı otomobil, önce bir traktörle daha sonra bir başka otomobille çarpıştı.

Kazada, 55 yaşındaki Sadık Durmuş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, tedavi altına alındı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ise 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber