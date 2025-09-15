Hız uyarısı yapan babaya çocuklarının yanında tokat attı

Kocaeli'de çocuklarını okula götüren kişi, yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."