Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.09.2025 18:17

Hız uyarısı yapan babaya çocuklarının yanında tokat attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okula çocuklarını götüren bir baba, hız yapan sürücüyü uyardı. Çocukların gözünün önünde sürücü babaya fiziki saldırıda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hız uyarısı yapan babaya çocuklarının yanında tokat attı

Kocaeli'de çocuklarını okula götüren kişi, yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."

ETİKETLER
Kocaeli Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Kadıköy'de 8 saatlik su kesintisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya
19:02
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:59
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
18:47
Banka hesabını ve kartını arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
17:39
Katar Emiri, İsrail'in kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi
Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı
Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ