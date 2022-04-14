Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde, ülke genelinde hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 23 bin 2 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek ceza kesildi.

Trafik ekiplerince 4-8 Nisan'da yapılan izinsiz/yetkisiz servis taşımacılığına yönelik denetimlerde ise 68 bin 490 personel ve işçi servisi kontrol edildi.

Denetimlerde 574 aracın yetki belgesi almadan faaliyette bulunduğu, 359 aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı, 303 aracın ise ilgili belediyeden izin almadan taşıma yaptığı tespit edildi.

766 araç trafikten men edildi

65 yolcunun izin ve ruhsatı bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti aldığı belirlenen kontrollerde 766 araç da trafikten men edildi.

Kontrollerde 6 bin 218 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.