Hırsızlar binanın duvarını delip 10 daire soydu

Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki bir siteye giren hırsızlar, 6 Şubat'taki depremlerde orta hasar gören binadaki 10 daireden kombi, kalorifer peteği, musluk gibi çeşitli malzemeleri çaldı.

Hırsızların kapıları kilitlemesi nedeniyle evlerine açılan delik duvardan giren ev sahipleri, durumu polise bildirdi.

Bina sakinlerinden Ayhan Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerine bitişik binanın da orta hasarlı olduğunu, o binadaki sakinlerin kapı pencereleri söküp sattığı için hırsızların dairelerine buradan girdiklerini anlattı.

Bitişik binadan kendi dairelerine duvarı delerek giren hırsızların 10 evden birçok malzeme çaldığını ifade eden Sezgin, "Bodrumun duvarını da delmişler orada bakır kazan, soba ve bisiklet gibi eşyaları çalmışlar" dedi.

Zeynep Yıldırım ise evdeki birçok eşyalarının çalındığını dile getirerek, "Hırsızlar yatak getirip evimde yatmışlar. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.