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Türkiye
TRT Haber 08.12.2023 14:16

Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde okuluna gitmek için evden çıkan çocuğun başı boş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına ilişkin olayın arıştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde okula gitmek için çıkmış, Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı.

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