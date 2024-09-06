Hindistan uçağına bomba ihbarı: Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı

Hindistan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, son durumu TRT Haber'e aktardı.

Vali Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bomba imha uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor" açıklamasını yaptı.

AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

600 kişi kapasiteli olan çakta 247 yolcu bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcular tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldı.

Vistara Hava Yolları da acil inişe ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bombay- Frankfurt (BOM-FRA) sefer sayılı UK27 sefer sayılı uçuş, güvenlik nedeniyle Türkiye'ye (Erzurum havalimanı) yönlendirildi ve saat 17.05'te güvenli bir şekilde indi" denildi.