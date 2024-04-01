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Türkiye
AA 01.04.2024 16:20

Heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

Hatay'ın Belen ilçesinde, heyelan riski nedeniyle farklı bölgeye taşınacak Kömürüçukuru Mahallesi'nde 228 konutun yapımına başlandı.

Heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 228 konutun inşasına başlanan Kömürüçukuru Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine, mahallenin, 2019'da meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşınmasına karar verildiğini söyledi.

Mahalledeki bazı ikametlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"AFAD'ın çalışmasıyla 228 konut olarak planlanan proje depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Büyük bir proje olarak tasarlanan konutlarda inşaat çalışmalarına başlandı. 400 yıllık mahallemiz, yeni yerine taşınacak, yeni bir mahalle oluşturulacak."

Yılmaz, konutların sosyal donatılarıyla örnek olacağını vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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