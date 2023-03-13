Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Heyelan nedeniyle düşen kayalar yolu kapattı
[Fotograf: DHA]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Ulubey ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi’nde, 2 gündür etkili olan kar ve yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yolunu ulaşıma kapattı.
İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı yeni yol üzerinden sağladı. Yolun tekrar açılması için çalışmalara başlandı.
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