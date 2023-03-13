Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine tavan sıvası düşen 2 çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]
Bayrampaşa'da bir dairede üzerine tavan sıvası düşen 2 çocuk yaralandı.
Terazidere Mahallesi Yeşilçayır Sokak'ta 3 katlı binanın üst katında bulunan dairenin tavanındaki sıva henüz belirlenemeyen nedenle dökülmeye başladı.
Düşen parçalar nedeniyle odada bulunan iki çocuk hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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