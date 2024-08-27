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Türkiye
İHA 27.08.2024 14:26

'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze aracının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır" dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik, cenaze arabasının arkasında ilerliyordu.

Bu esnada 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' sözlerini söyleyen Tetik kontrolündeki otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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