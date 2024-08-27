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Türkiye
AA 27.08.2024 14:17

Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Karşıyaka Mahallesi'nden denize açılan Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'a ulaşabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 bot, kara aracı ve helikopter, Yalova ve çevre illerden AFAD'a ait 6 bot ve 5 kara aracı ile jandarma, emniyet ve sağlık kuruluşlarından 4 kara aracı ve bir deniz polisi botuyla süren arama kurtarma faaliyetine 67 personel katılıyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya da aramaların yürütüldüğü liman bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp 2 kişinin yakınlarıyla görüştü.

Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında söz konusu kanoya ulaşılmıştı.

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Marmara Denizi Sahil Güvenlik Yalova
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