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Türkiye
İHA 04.09.2023 14:38

Hemzemin geçitten geçerken tren çarptı: O anlar kamerada

Zonguldak'ta bariyer kapalı olmasına rağmen sürücüsü hemzemin geçitten geçmeye çalışan araç yolcu treni ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde Doğan D. idaresindeki hafif ticari araçla hemzemin geçidin olduğu bölgeye geldi.

Bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçide ilerleyen araca, H.D. idaresindeki Zonguldak-Gökçebey yolcu treni çarptı.

İçerisindeki yolcularla yaklaşık 60 metre aracı sürükleyen yolcu treni güçlükle durabildi. Yolcuların şok ve panik yaşadığı olayda çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Doğan D. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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