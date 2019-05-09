Türkiye

HDP'li 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclise sevk edildi

09 Mayıs 2019 Perşembe 14:41 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 14:48

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle: "HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü." Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin 3, Nuran İmir ve Remziye Tosun'un 2'şer dosyası var. Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 305 oldu. Kaynak: AA Etiketler: tbmm sezai temelli pervin buldan hdp meclis dokunulmazlık

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