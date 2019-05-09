Defineciler, İstanbul Fatih’teki 500 yıllık Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii’ni talan etti.

1511 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Kürkçübaşısı Ahmet Şemsettin tarafından yaptırılan cami, 2016 yılında Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmeye başlandı.

Ancak, restorasyon çalışmasını yürüten müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlık sonucu süreç mahkemelik oldu. Restorasyon çalışmalarına ara verildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü caminin zarar görmemesi için etrafını demir bariyerlerle çevirdi. Ancak bu definecileri engellemedi. Bariyerlerin kilidini kıran defineciler, ata yadigarı camiyi hedef seçti. Caminin hem içini hem de bahçesini talan ettiler.

Kazılar en çok cami arkasında bulunan tarihi mezarlar ile avludaki 4 sütunun dibinde yoğunlaştı.

Kaynak: TRT Haber, DHA