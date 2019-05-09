Türkiye'de yüz ölçümü, dünyada da sodalı su bakımından "en büyük göl" olma özelliğine sahip Van Gölü'nde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

İnci kefalinin bu yolculukta kaçak avcıların hedefi olmaması için jandarma ekipleri çalışmalar yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Timi ile Edremit, Erciş ve Muradiye ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timleri, dün gece kaçak avcılara operasyon düzenledi.

Van Gölü ve kıyı şeridindeki operasyonda, 1 ton 935 kilogram inci kefali ile kaçak avcılıkta kullanılan tekne ve 550 metre ağ ele geçirildi.

Tekne, balık ve ağlar, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA