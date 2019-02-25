HDP, Şanlıurfa'da 31 Mart yerel seçimlerinde, Saadet Partisi adayına destek amacıyla büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını seçim yarışından çekti. Açıklamayı, HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hidayet Enmek yaptı.

Enmek yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Sayın Sabahat Cevheri'ye buradan kendisine destek sunacağımızı Urfa halkına duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan adayımız Mimar Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan adayımız çevre mühendisi Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan adayımız Mehmet Şerif Bendaş, iş adamı bu arada kendisi ve yine Büyükşehir Belediye Başkan adayı avukat Hidayet Enmek olarak. Biz Sabahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz."

Kaynak: TRT Haber