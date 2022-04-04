Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu
Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,, geminin Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturduğunu açıkladı.
4 kurtarma römürkörü ile balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.
Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisi için, KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi. pic.twitter.com/vpVt3d0LLD— KEGM (@kiyiemniyet) April 4, 2022
Hong Kong bayraklı Josco Taicang adlı yük gemisi, Singapur'dan 12 Mart tarihinde, Haydarpaşa Limanı'na gelmek üzere yola çıkmıştı.
Etiketler: Gemi İstanbul Son Dakika
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