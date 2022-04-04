Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,, geminin Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturduğunu açıkladı.

4 kurtarma römürkörü ile balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisi için, KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi. pic.twitter.com/vpVt3d0LLD