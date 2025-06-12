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Türkiye
TRT Haber 12.06.2025 10:17

Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi aracılığı ile mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı. Bakan Kurum, denetimlerin her alanda artırılacağını vurguladı.

Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın sahada yaptığı periyodik denetimlerin yanı sıra, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) vasıtasıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor.

Sınır aşımları anında bildiriliyor

Tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ve partikül maddeler anlık ve kesintisiz olarak ölçülüp kaydediliyor. Yasal sınır aşımları bu sistem sayesinde anında Sürekli İzleme Merkezi’ne rapor ediliyor.

Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi

Sürekli İzleme Merkezi’ne iletilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucu mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uygulandı.

"Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi

Çevre için sıkı takip

Çevre mevzuatı kapsamında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesisleri de periyodik denetimlerle takip ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda çevre dostu üretimi teşvik ederken, çevreyi korumak için de denetimlerine devam ediyor.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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